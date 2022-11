Andrei Prepeliță a vorbit despre o colaborare cu Gigi Becali: „Trebuie să o iei pas cu pas!” – Ce a spus fostul tehnician de la FC Argeș!

Andrei Prepeliță a rămas fără angajament după despărțirea de FC Argeș. Tehnicianul a vorbit recent despre FCSB și posibilitatea de a lucra cu Gigi Becali.

Mai exact, Prepeliță a declarat că nu a fost contactat de nimeni din partea clubului bucureștean. Iată ce a spus Prepeliță.

„Am obținut trei titluri și m-am împlinit ca fotbalist acolo!”

„Având în vedere că a fost doar o discuție – domnul Becali a vorbit și despre mine – nu vreau să vorbesc, pentru că n-am purtat o discuție cu dânsul legată de preluarea FCSB-ului.

(n.r – Visezi să antrenezi FCSB?) Când te apuci de antrenorat, trebuie să o iei pas cu pas. E o echipă unde eu am jucat și am făcut niște performanțe, am obținut trei titluri și m-am împlinit ca fotbalist, dar posibilitatea de a antrena acolo nu vreau să o comentez pentru că nu e nimic concret, n-am vorbit cu nimeni”, a declarat Andrei Prepeliță, pentru Pro TV.