Andrei Prepeliță îi liniștește pe fanii lui FC Argeș: ”Nu îmi dau demisia!”

CFR Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Argeş, în ultimul meci al etapei a XI-a din Superligă.

Camora a marcat unicul gol al meciului din minutul 62.

În urma acestui rezultat, CFR a urcat pe locul 4 în clasament. La finalul meciului. Andrei Prepeliță a spus că nu își va da demisia.

”M-am obișnuit cu scandările tribunei, nu știu ce doresc de la mine. Sincer, eu i-am respectat, am vorbit frumos despre ei. Sunt și piteștean, m-am întors cu sufletul acasă.

Ca antrenor, am salvat echipa de la retrogradare, am dus-o în play-off anul trecut, în semifinalele Cupei, cu un lot cu care nu puteam emite pretenții.

Sunt dezamăgit, când vii și joci acasă te aștepți să ai susținere. Mă uit la ce susținere au unele echipe, cum îi poartă suporterii spre victorie.

N-am nimic împotriva acestor scandări împotriva mea, dar măcar pe jucători să-i susțină. Ei simt asta, le-am spus să fie calmi. Au nevoie de încurajări.

Domnul Petrescu a câștigat campionate la CFR, e într-o grupă europeană. Sunt ciudate aceste scandări, aceste presupuse schimbări de antrenori. Avem nevoie de liniște pentru a lucra.

Eu sunt obișnuit de un an de zile. Dacă conducerea ia vreo decizie, mă supun. Dar, ca să fie liniștiți spectatorii, n-o să-mi dau demisia. Nu e un gest de bărbăție. Și anul trecut puteam să renunț, când au fost momente grele, dar am continuat și am jucat în play-off.

Ușor, ușor, creăm grupul, se creează omogenitate, iar echipa arată din ce în ce mai bine. Când avem ghinion, trebuie să știm să gestionăm situația. Probabil se va întoarce șansa și către noi”, a spus Andrei Prepeliță.