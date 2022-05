Andrei Prepeliță, încrezător chiar și după eliminarea din Cupa României: „În sezonul ăsta am reușit o performanță, ne-am depășit condiția!”

FC Argeș a fost învinsă în această seară de către FC Voluntari, 0-1 (0-3 la general), în returul semifinalelor Cupei României. Piteștenii, deși au avut un parcurs dezastruos în play-off, au trecut și peste eliminarea din această seară.

Andrei Prepeliță, tehnicianul celor de la FC Argeș, a comentat prestația elevilor săi din partida cu FC Voluntari.

„Este meritul nostru și nu poate să ni-l ia nimeni!”

„Nu e un sentiment plăcut. Ne doream să întoarcem rezultatul, am avut încredere. Băieții au avut determinare, au încercat. Din păcate, am avut și neșansă, am ratat acel penalty. Asta este. Pentru sezonul ăsta, semifinale… Ne-am fi dorit să ajungem într-o finală, pentru suporteri, pentru oraș. Din păcate, cred că decisiv a fost primul meci de la Voluntari.

Cred că ce s-a întâmplat în campionat, în ultimele etape, au fost niște accidente. Am discutat toată săptămâna cu ei, pentru că acele rezultate nu ne fac cinste. Sunt niște echipe bune, nu negăm asta, cele trei care se bat la titlu, dar nu poți să pierzi de o asemenea manieră.

Când nu sunt rezultate, vă dați seama că publicul are tot dreptul să ne apostrofeze. Totuși, cred că în sezonul ăsta am reușit o performanță, ne-am depășit condiția. Este meritul nostru și nu poate să ni-l ia nimeni. Ceea ce s-a întâmplat după intrarea în play-off arată într-adevăr o suficiență și ne arată și nouă unele limite la unii jucători.

M-am obișnuit cu aceste scandări. Îi respect, eu îmi fac treaba. Cred că mi-am făcut-o de când am venit la FC Argeș. Am reușit performanța de a salva echipa de jos, am ajuns în play-off, în semifinalele Cupei României. Îi respect, nu am reacționat niciodată, îmi fac treaba și nimic mai mult”, a declarat Andrei Prepeliță, după eșecul cu FC Voluntari.

Pentru FC Argeș, urmează meciul din campionat, în deplasarea cu Farul Constanța. Piteștenii ocupă ultimul loc din play-off, locul 6, cu 27 de puncte.