Andrei Raţiu, după meciul cu Cipru: Este o victorie de moral / Ce spune despre faptul că a fost căpitan

Andrei Raţiu a declarat, marţi seară, că victoria cu Cipru este una de moral pentru România. El a subliniat faptul că a purtat banderola de căpitan a fost o mare responsabilitate pentru el.

„Este o victorie de moral. Am venit şi am câştigat şi asta e important. După primul gol m controlat total meciul. Este o mare responsabilitate, cred că mai devreme sau mai târziu trebuia să fiu, am multe selecţii, sunt un jucător respectat, am încercat să fiu eu. Noi avem speranţe până când şanse matematic. Publicul este mereu un plus pentru noi”, a declarat Raţiu la Prima TV.

Naţionala României a învins selecţionata Ciprului, scor 2-0 (2-0), într-un meci disputat, marţi, în preliminariile CM-2026, pe Arena Naţională.

Golurile au fost marcate de Florin Tănase (43) şi Dennis Man (45+3).