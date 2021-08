Andrei Vlad, nemulțumit de remiza cu Sepsi, deși a apărat un penalty: „Consider acest rezultat un eșec”

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe Arena Naţională, în compania echipei Sepsi, în etapa a VI-a a Ligii I, la debutul lui Edi Iordănescu, pe banca tehnică a vicecampioanei en-titre.

Andrei Vlad a apărat un penalty executat de Bogdan Mitrea, dar s-a arătat nemulțumit că FCSB nu a obținut toate cele trei puncte.

”Echipa a arătat foarte bine toți avem un merit mare chiar dacă nu am reușit să câștigăm.

Eu consider acest rezultat un eșec după cum am jucat. Băieții merită felicitați până la Dumnezeu, au jucat foarte bine, nu perfect, dacă am fi jucat perfect câștigam.

La penalty am fost inspirat, mi s-a întors și mie după două serii de penalty-uri pierdute”, a declarat Andrei Vlad după meci.

FCSB ocupă locul 6 în clasament, iar etapa viitoare va evolua cu CFR Cluj, duminică, de la ora 21.30.