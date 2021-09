Andrei Vlad, răspuns pentru critici. Mesaj pentru Duckadam şi Prunea!

Desfiinţat după greşelile din meciul cu CFR Cluj, Andrei Vlad a rămas în poarta FCSB şi a savurat victoria din derby-ul cu Dinamo. Portarul roş-albaştrilor nu se lasă doborât atunci când este criticat.

Portarul roş-albaştrilor s-a obişnuit cu momentele în care este desfiinţat după greşelile comise în poartă. Vlad îşi păstrează însă ambiţia şi vrea să rămână în circuitul echipei naţionale.

„Nu a fost un început de sezon foarte bun pentru mine, dar uşor, uşor trebuie să mă reglez, am trecut peste momente grele, nu foarte grele, pentru că în trecut am avut şi momente mai grele. Asta este şi din cauza dumneavoastră, dumneavoastră mă ridicaţi, dumneavoastră mă coborâţi. M-am obişnuit, asta este meseria, când aperi bine eşti cel mai bun, când greşeşti îţi asumi şi o iei de la capăt. Mă bucur foarte mult că am fost convocat la echipa naţională, de asta mă pregătesc în fiecare zi” – a declarat portarul FCSB.

Vlad i-a răspuns şi lui Helmuth Duckadam, portarul de legendă care l-a criticat cel mai mult în ultima perioadă.

„Domnul Duckadam a făcut istorie la acest club, dacă are această părere despre mine eu pot spune că este incorectă, poate fiindcă nu m-a cunoscut să vadă cum gândesc şi cum văd eu lucrurile. Dar are respectul meu în continuare şi cred că şi dânsul mi-l acordă, chiar dacă uneori mai aruncă cu declaraţii” – a mai spus Vlad.

Portarul FCSB a avut un mesaj şi pentru Florin Prunea după atacul dur al fostului internaţional la adresa lui Octavian Popescu.

„Nu cred că s-a simţit confortabil după acele declaraţii. Cred că domnul Prunea are o vârstă şi o experienţă în spate şi putea să fie mai moderat, dar este părerea dânsului, trebuie să o accepte şi să dovedească că nu este aşa” – a mai transmis Vlad.