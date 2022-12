Andrei Vlad și-a anunțat plecarea de la FCSB în direct: „Vreau să joc cât mai mult! Aștept această pauză și voi vedea ce voi face!”

Andrei Vlad a fost titular în poarta FCSB-ului la meciul câștigat în deplasarea cu Chindia (2-0). După partida de la Ploiești, Vlad a oferit și o primă reacție.

Se pare că tânărul portar este dispus să părăsească FCSB în această iarnă. Motivul invocat de jucător este faptul că dorește să joace mai mult.

„Vreau să joc cât mai mult! Aștept această pauză și voi vedea ce voi face!”

„Meci dificil, pe un teren foarte greu. Mă bucur că am intrat azi, am făcut un meci bun. Nu am avut ce să fac dacă antrenorul a preferat alt portar, m-am pregătit și am așteptat șansa mea, așa se întâmplă în fotbal. Fane a suferit o entorsă, din ce am înțeles, așa că eu a trebuit să fiu pregătit. Nu am avut trac, totuși am destulă experiență. Terenul a fost greu, dar asta este meseria noastră, ne adaptăm la orice condiție.

Este clar că vreau să joc cât mai mult, trebuie să iau o decizie bună pentru mine. Că voi fi aici sau merg în altă parte, o să vedem în această pauză competițională. Nu știu de o destinație anume, important este să joc. Repet, aștept această pauză și voi vedea ce voi face. Este greu să vorbim de titlu, suntem pe podium, dar mai avem mult de recuperat”, a declarat Andrei Vlad, după meciul cu Chindia.