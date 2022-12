Andy Murray a anunțat când se retrage din tenis

Tenismanul britanic Andy Murray, triplu campion de Mare Şlem, a declarat că va juca atât timp cât corpul său va fi în formă bună, însă a avertizat că se va retrage din activitate la prima accidentare mai gravă, transmite Reuters.

Fostul lider mondial ocupă în prezent locul 49 în clasamentul ATP, după ce a suferit câteva accidentări grave în carieră, având inclusiv intervenţii chirurgicale la şold în 2018 şi 2019.

”Dacă voi avea corpul în formă bună şi voi putea să concurez consistent, atunci voi continua să joc”, a subliniat Murray, în vârstă de 35 de ani.

”Însă nu pot privi prea departe în viitor cu vârsta mea şi cu problemele pe care le-am avut. Dacă aş suferi o accidentare mai serioasă, probabil nu aş mai încerca să revin după aceea”, a mai spus Murray.

Jucătorul scoţian a precizat că este în formă bună acum, înaintea primului turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open, care va avea loc la Melbourne în perioada 16-29 ianuarie. La ediţia de anul acesta, Murray a pierdut în turul al doilea.

”Am petrecut trei săptămâni în Florida, pregătindu-mă fizic şi ca joc şi totul a decurs bine”, a spus Murray.

”Cu siguranţă sunt într-o formă mai bună decât am fost până acum. Am lucrat mult în sală, încercând să mă pregătesc pentru rezistenţă şi forţă şi sper că acest lucru mă va ajuta anul viitor”, a subliniat jucătorul britanic, care face parte din echipa Scoţiei va va întâlni Anglia în turneul demonstrativ ”Bătălia britanicilor”, care are loc miercuri şi joi la Aberdeen.