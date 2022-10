Anghel Iordănescu a pus degetul pe rana naționalei României: „Jucătorii nu fac față din punct de vedere fizic”

Fostul selecționer al României, Anghel Iordănescu, a identificat marea problemă pe care o are fiul lui, Edward Iordănescu, cu actuala generație de jucători.

„Este foarte important să ne reîntoarcem în circuitul marilor calificări”, spune Anghel Iordănescu

Anghel Iordănescu atrage atenția că o calificare a naționalei României la EURO 2024 ar însemna că echipa pregătită de fiul lui, Edward Iordănescu, ar ajunge în primele 24 ale Europei.

„De-a lungul timpului presa nu a încercat alt ceva decât să încerce să-și facă datoria și trebuie să recunoaștem că am avut și fotbalul nostru când presa a scos lucrurile bune, pe când am avut și momente mai puțin bune care au fost luate în colimator de presa noastră.

Dacă mă refer acum la situația actuală, trebuie să recunoaștem cu toții că trecem printr-un moment delicat fotbalului nostru, dar eu cred că noi toți, dar în mod special presa ar trebui să pornească cu o analiză de la ceea ce reprezintă fotbalul nostru în momentul de față, pentru că s-ar putea să descoperim că suntem foarte pretențioși și avem pretenții pentru performanță, dar din păcate nu prea mai avem cu cine să obținem această performanță.

În orice moment, acum în situația în care s-au tras la sorți grupele pentru Campionatul European din 2024, o prezență și o calificare a echipei noastre naționale ar însemna că ne-ar duce în primele 24 de echipe ale Europei, ceea ce ar însemna o performanță.

Este foarte important să ne reîntoarcem în circuitul marilor calificări. România s-a calificat și la Campionatele Mondiale și la Campionatele Europene”, a spus Anghel Iordănescu la Radio Sport Total FM.

„Jucătorii de la națională nu faz față fizic unor competiții de o asemenea anvergură”, este avertismentul lui Anghel Iordănescu

Fostul selecționer a dat exemplul jucătorilor de la CFR Cluj și FCSB, care nu sunt capabili să joace bine atât în Superligă, cât și în Conference League.

„Se poate spune că noi aveam performanță că eram prezenți, dar din păcate nu reușeam în totalitate sau în permanență să avem o prestație superioară la acele competiții la care participam.

Pot să vă spun o constatare pur personală. Am observat la echipa națională la meciurile din iunie, atunci când am jucat în decurs de 10-11 zile patru meciuri și nu am reușit să facem față.

Atunci am pierdut posibilitatea de a ne califica, de a termina pe primele două locuri în aceea lună. În final, în luna septembrie s-a redresat situația și am avut prestații bune la meciul cu Bosnia și Finlanda.

Întorcându-mă la acel Campionat European din 2016, eu aveam această grijă că echipa nu reușește să ducă meciuri din 3 în 3 zile.

Programul ne-a dezavantajat pentru că dacă jucam primul meci cu Albania, meciul doi cu Elveția și meciul trei cu Franța, probabil că pierdeam meciul cu Franța categoric de cum l-am pierdut, dar aveam șansa să ne calificăm.

Jucătorii de la echipa noastră națională nu reușesc fizic să facă față unor competiții de o asemenea anvergură. Puteția lua ca exemplu FCSB și CFR Cluj, care au foarte multe probleme de exprimare atunci când joacă din trei în trei zile, mă refer atât în plan extern, cât și în competiția internă.

Uitați-vă la FCSB, s-a zbătut pe ultimele locuri în Superligă, iar prestația internațională nu a fost una care să ne încânte”, a spus Anghel Iordănescu la Radio Sport Total FM.