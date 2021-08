Anghel Iordănescu, „sfaturi” pentru antrenorul FCSB-ului: „Aș fi făcut 6 schimbări la pauză”

Edi Iordănescu a debutat cu stângul ca antrenor la FCSB. Echipa sa a remizat, scor 1-1, cu Sepsi pe Arena Națională.

Rezultatul nu a foat cel dorit, dar noul tehnician de pe banca tehnică a vicecampioanei României are încredere că poate redresa echipa și să se bată pentru cele mai importante trofee interne.

Anghel Iordănescu a vorbit și el despre primul meci al fiului său ca principal la FCSB. Acesta a comentat, mai în glumă, mai în serios, faptul că ar fi făcut cinci schimbări la pauză, chiar șase, dacă îi permitea regulamentul. Iordănescu Jr. nu a făcut niciuna, premieră în acest sezon pentru formația ”roș-albastră”.

”La un moment dat îl criticați pe Gigi Becali că facea câte 3 schimbări la pauză. La ultimul meci, dacă aș fi fost antrenor, aș fi făcut 6 schimbări la pauză. Intram în istorie! N-aveam dreptul la 6, dar 5 tot băgam! Accept ca un jucător să greșească, să aibă un randament mai scăzut, dar mă interesează implicarea lor, atitudinea lor, unitatea echipei.

Jucătorii de la FCSB mi s-au părut blocați mental. Edi are o misiune dificilă, are nevoie de timp. Sunt jucători talentați, dar trebuie să muncești mult cu ei. Nu știu dacă se va respecta până la final contractul dintre Edi și Gigi Becali. Edi are nevoie în primul rând de susținerea totală a patronului”, a declarat Anghel Iordănescu, pentru Digi Sport.