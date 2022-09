Aniversare tristă pentru o fostă legendă a tenisului: „Eram numărul 3 în lume, acum nu mai am nimic”

Argentinianul Juan Martin del Potro a jucat un singur meci în ultimii 3 ani, acasă, la Buenos Aires, în februarie 2022.

„Azi nu pot decât să merg”, recunoaște Juan Martin del Potro la împlinirea a 34 de ani

A fost învins de compatriotul lui Federico Delbonis cu 1-6, 3-6, după care a agățat, simbolic, bentița de fileu. Precedentul meci fusese pe 19 iunie 2019, după care și-a rupt rotula. A urmat calvarul operațiilor și al recuperărilor, dar nimic nu a mai mers bine pentru „DelPo”.

„Recent am fost în Elveția pentru a fi consultat de un alt medic. Am început alt tratament, recomandat de mulți jucători de tenis și până acum nici nu am avut un rezultat pozitiv.

Imaginați-vă frustrarea pe care o simt că lucrurile nu merg bine după fiecare tratament sau intervenție chirurgicală.

Îmi fac iluzii, sper, am încredere în fiecare tratament nou pe care îl incerc și, cand acesta nu reușește, primesc o nouă lovitură grea.

Timp de trei ani și jumătate, în ciuda mai multor intervenții chirurgicale și tratamente, s-a întâmplat de fiecare dată același lucru. Azi nu pot decât să merg. Nu pot alerga pe bandă, nu pot să urc scările fără să simt durere, nu pot conduce mult timp fără să mă opresc să-mi întind picioarele.

Aceasta este realitatea mea, care este grea, tristă, dar mereu încerc să-mi îmbunătățesc situația și noua provocare este și să trăiesc în cel mai bun mod posibil, chiar și psihologic, în ciuda problemelor mele”, a declarat fostul sportiv pentru Tennis Head.

„Mă întreb ce lucruri mi-ar plăcea, dar nu am răspuns”, spune Juan Martin del Potro

Juan Martin del Potro era, în august 2018, pe locul 3 ATP, cu toate că a avut o carieră marcată de accidentări, în special la încheietura mâinii.

„Nu pot accepta din punct de vedere psihologic o viață fără tenis. Nu am avut o trecere treptată, nu m-am pregătit, habar nu am ce au făcut ceilalți sportivi pentru a trăi acest proces în liniște.

Eram numărul 3 în lume, apoi deodată mi-am rupt genunchii și iată-mă, fără nimic. Și, în tot acest timp, am încercat să-mi revin, cum am făcut după orice altă accidentare, până când la Buenos Aires am spus: ‘Este suficient’.

La Buenos Aires m-am regăsit și încă duc acel proces de reflecție, mă întreb ce lucruri mi-ar putea plăcea, dar nu știu ce să răspund.

Când vorbesc cu alți sportivi care nu mai sunt activi, ei îmi spun: ‘În ultimii 2 ani ai carierei, în special în cel din urmă, m-am pregătit într-un fel sau altul pentru ceea ce va urma’. Asta încerc eu să fac acum”, a încheiat fostul jucător de tenis.

Juan Martin del Potro a câștigat un titlu de Mare Șlem, în 2009, la US Open

De-a lungul carierei, Juan Martin Del Potro, care vineri va împlini 34 de ani, a câștigat aproape 26 de milioane de dolari. Cu toate acestea, acum se află la un pas de faliment în urma investiţiilor proaste făcute de tatăl său, Daniel Del Potro.

Jucătorul a descoperit datoriile acumulate în 2021. El mai avea anul trecut doar 3 milioane de dolari în conturi. Suma poate părea mare pentru oamenii de rând, însă derizorie dacă se iau în calcul câştigurile sportivului de-a lungul carierei.

„A luat în arendă 9000 de hectare, plus a închiriat echipamente pentru a planta soia. Însă nu avea cunoştinţele necesare şi a ajuns să fie îndatorat”, a declarat o sursă pentru La Cronica.

Juan Martin del Potro a câştigat 22 de turnee ATP, cel mai important fiind la US Open, în 2009. A jucat în semifinale la Roland Garros (2009 și 2018) și Wimbledon (2009) și în sferturi la Australian Open (2009 și 2012).

De asemenea, a câștigat medalia olimpică de argint în 2016, la Rio de Janeiro (când a fost învins în finală de britanicul Andy Murray cu 5-7, 5-4, 2-6, 5-7), și pe cea de bronz cu patru ani mai devreme, la Londra.