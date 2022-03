Anton Petrea, înaintea meciului cu Farul: ,,Trebuie să fim realişti, va fi destul de dificil”

FCSB și Farul se vor întâlni în prima etapă a play-off-ului. Luni cele două echipe vor debuta în play-off. Anton Petrea își dorește revanșa în fața celor de la Farul. Ultima partidă dintre cele două echipe a fost câștigată de Farul, cu scorul de 2-0.

,,Debutăm în play-off cu un adversar cu care am jucat de curând şi am fost învinşi. Atunci nu am avut o evoluţie foarte bună. Dar îmi doresc ca mâine seară evoluţia noastră şi rezultatul să fie altul, adică să câştigăm. Farul a reuşit să se califice în play-off şi probabil acum are şi alte obiective. Ne aşteaptă o partidă dificilă, dar sper sper ca reacţia să fie alta faţă de ultima întâlnire cu Farul. Au fost câteva lucruri care atunci nu au funcţionat la noi, nu am avut agresivitatea necesară, nu am pasat aşa cum mi-aş fi dorit şi am permis adversarilor să marcheze două goluri. Sper ca mâine seară să nu mai avem parte de asemenea lucruri„, a declarat Anton Petrea la conferința de presă premergătoare meciului.

Elevii lui Toni Petrea continuă să spere la titlu și își doresc să se agațe de orice șansă spre titlu.

,,CFR continuă forma bună arătată în ultimele partide. Au un sezon fantastic. Acum sunt 10 puncte între noi şi ei. Trebuie să fim realişti, va fi destul de dificil, dar atât timp cât sunt şanse trebuie să credem în ele. Cel mai important acum este să ne gândim la meciurile noastre. Lupta uşor-uşor s-a strâns, acum ne desparte doar un punct de Craiova şi va fi destul de dificil. Trebuie să conştientizăm situaţia de azi din clasament şi să încercăm în fiecare meci să scoatem maximum. Am discutat cu patronul, dânsul ne-a încurajat tot timpul. Nu am avut discuţii negative, să spun aşa. Am discutat constructiv, să vedem ce putem face în continuare… în sensul în care să fim realişti cu ceea ce arată clasamentul acum. Şi am încercat să găsim cele mai bune soluţii„, a adăugat tehnicianul.