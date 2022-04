Antonio Sefer a anunțat când va reveni pe teren: „Sunt din ce în ce mai bine”

Mijlocașul Antonio Sefer s-a accidentat în meciul cu FC Botoșani, primul oficial al Rapidului pe noul stadion Giulești. Înainte să fie înlocuit, jucătorul marcase pentru 2-0 din lovitură liberă de la aproximativ 35 de metri. „Sunt din ce în ce mai bine”, a dat el asigurări.

Antonio Sefer vrea să ajute Rapidul în barajul pentru Conference League

Jucătorul, care la partida cu FC Botoșani a jucat pentru a 100-a oară în tricoul Rapidului, a anunţat că va reveni în 2-3 săptămân şi speră să poată evolua în meciurile de baraj pentru Conference League.

„În ceea ce privește accidentarea, sunt din ce în ce mai bine. Fac recuperarea şi sper să revin cât mai repede pe teren. Am avut nişte dueluri cu jucătorul de pe partea mea şi am avut nişte dureri pe partea piciorului drept. Loviturile date de el mi-au rupt muşchiul.

Am încercat să fac antrenament şi am forţat mult, iar de la zi la zi s-a rupt. N-am mai putut să fac antrenamente şi acum urmez o recuperare bună şi sper să fie din ce în ce mai bine, să revin cât mai repede pe teren. Este prima pe care o am.

Nu am avut niciodată accidentări şi îmi pare rău că a venit acum când am dat primul gol în prima ligă pe noul stadion, la 100 de meciuri. Eram într-o perioadă bună, dar voi reveni mai puternic şi sper să fac meciuri bune alături de colegii mei şi să-i facem fericiţi pe suporteri.

Eu cred că în două-trei săptămâni voi reveni pe teren. La barajul de cupele europene sper să fiu apt. Am vorbit cu baieţii cu care fac recuperarea şi le-am zis să facă ceva cât mai repede posibil, că imi doresc să revin cât mai repede pe teren, că nu îmi place să nu joc.

Doctorul de la Rapid mi-a dat trei săptămâni de când m-am lovit şi mai am câteva zile şi o să revin la antrenamente”, a declarat Sefer, la Orange Sport.

Antonio Sefer a anticipat că primul lui gol pe Giuleşti va fi de la distanţă

Jucătorul a descris și sentimentele pe care le-a avut când a văzut mingea în poartă după ce a executat lovitura liberă de la aproximativ 35 de metri. „Am spus că primul meu gol pe Giuleşti va fi de la o distanţă foarte mare şi uitaţi că aşa a fost să fie.

Mi-am dorit foarte mult golul ăsta. Eram de la meci la meci, aveam o presiune pe mine pentru că marcau toţi. Fanii aveau aşteptări foarte mari de la mine, iar lucrul acesta mă presa pe mine şi mă bucur că am dat primul gol pe Giuleşti la 100 de meciuri pentru Rapid.

Aveam un trac aşa şi puţin ghinion, nu am marcat, nu am apucat să marchez, dar am muncit foarte mult, muncesc în continuare. Sper să am multe goluri pentru Rapid, pase, asisst-uri şi sper să facem o treabă bună”, a adăugat Sefer.

În prezent, Rapid este lider în play-out, cu 35 de puncte. Echipa antrenată de Adrian Mutu va primi sâmbătă, de la ora 21:00, replica ocupantei locului secund, Sepsi (33 p).