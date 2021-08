Antrenorii fără licență PRO, apărați: „Lasă-l pe ăla care cred eu că e mai bun să își facă treaba”

Rapid a câștigat în fața celor de la FC Botoșani, scor 2-0, în etapa a șasea din Liga 1. Giuleștenii sunt pe locul 2, în timp ce moldovenii completează podiumul.

La finalul partidei, este interesant faptul că Marius Croitoru și Mihai Iosif nu s-au prezentat la flash-interviu, din cauza faptului că cei doi tehnicieni nu dețin licența PRO, iar FRF le-a interzis să mai discute cu mass-media după meciuri sau chiar să dea indicații de pe banca tehnică.

Valeriu Iftime s-a araătat indignat de acest aspect și a explicat situația lui Marius Croitoru, despre care a dezvăluit că încă nu are diploma de bacalaureat. Astfel că nu s-a putut înscrie la cursurile Școlii Federale de Antrenori.

”Avem ceva în neregulă. Trebuie înțeles regulamentul. El trebuie lăsat să își facă meseria. Chiar dacă îl am antrenor, chiar dacă nu-i principal, are voie să vorbească, poate să facă orice. Nu știu ce nu are voie să facă. Am văzut că s-a ridicat de pe bancă, niște indicații dă el. E un pic nedrept ca niște antrenori cu o anumită performanță, cum e și cel de la Rapid, care au echipe care joacă fotbal să nu aibă voie să vorbească. Respectăm regulamentul, avem antrenori principali cu licență, dar lasă-l pe ăla care cred eu că e mai bun să își facă treaba.

Are o problemă cu bacalaureatul. A întârziat pentru că nu a putut să se înscrie în România. Face în Moldova. Am văzut ce a făcut acolo. A învățat ceva. Marius Croitoru este talentat, un superantrenor, în opinia mea. Trebuie să se înscrie la licența PRO. Cred că lucrurile vor intra în normalitate și le va veni mintea la cap unora să mai cioplească unele regulamente. El chiar vorbește frumos, știe ce spune. Echipa pe care el a făcut-o joacă fotbal. Rapidul a avut noroc”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Digi Sport.