Antrenorul Adrian Vasile revine după un an la conducerea echipei CSM București

Antrenorul Adrian Vasile revine după un an la conducerea tehnică a echipei de handbal feminin CSM București, informează gruparea din Capitală.

Tehnicianul, care a semnat un contract valabil un an, o înlocuiește pe daneza Helle Thomsen, cea care îi succedase în funcție în iulie 2024.

„Clubul nostru informează că pentru următorul sezon, antrenorul echipei de handbal feminin va fi Adi Vasile, care a semnat un acord pentru 1 an de zile. Antrenorul se va alătura unui staff pe care îl cunoaște, un staff tehnic și medical care a performat alături de familia CSM prin muncă și dedicare alături de sportivele noastre. Cu o echipă reîmprospătată pentru sezonul care urmează și sprijinul neclintit al fanilor noștri incredibili, suntem încrezători că Adi Vasile este persoana potrivită pentru a ne conduce în acest nou capitol. Adi poate prelua responsabilitatea din prima zi, aducând stabilitatea de care echipa are nevoie în acest moment, oferind în același timp clubului nostru timpul necesar pentru a lua deciziile corecte pentru viitor”, se menționează în comunicat.

Cristina Vărzaru, team-managerul secției de handbal feminin a CSMB, a declarat că Adrian Vasile reprezintă cea mai bună soluție pentru acest post.

„Plecarea antrenoarei Helle Thomsen, cu doar câteva zile înaintea debutului pregătirilor pentru noul sezon competițional, a pus clubul nostru în situația de a căuta un antrenor care să înțeleagă ADN-ul clubului, un antrenor care are experiență și cursul de Master Coach obligatoriu în vederea participării în meciurile din Champions League, un antrenor care nu are nevoie de timp pentru a se adapta structurilor și dinamicii noastre interne. Împreună cu conducerea clubului și a secției de handbal feminin am căutat rapid soluția solidă care să dea siguranța că echipa va performa în primul sezon fără Cristina Neagu, astfel am ajuns la concluzia că cel care poate duce mai departe valorile și performanțele din ultima perioadă – tripla în România în ultimii 3 ani și 10 ani consecutivi de sferturi de finală în cea mai mare competiție handbalistică la nivel de cluburi, EHF Champions League – este Adrian Vasile. Negocierile s-au finalizat prin semnarea unui contract pentru sezonul competițional 2025/2026 în care obiectivele sunt cele 3 trofee din România și Final4 în Champions League. De aceea, alegerea lui Adrian Vasile a fost una logică și strategică”, a spus Vărzaru.

Antrenorul Adrian Vasile a declarat la rândul său că este nerăbdător „să se apuce de treabă”.

„Am continuat să urmăresc echipa în ultimul sezon, sunt un om de club până la capăt. CSM este în inima mea. În conversațiile pe care le-am avut cu conducerea clubului în ultimele zile, am auzit o mulțime de lucruri pozitive. Sunt aici pentru a contribui la acest viitor. Avem un grup interesant de sportive, cu energie proaspătă inclusiv de la noile transferuri. Sunt nerăbdător să mă apuc de treabă. Știu că avem o bază de fani incredibilă și depinde de jucătoare și de staff să formeze un front unit cu ei. Energia pe care o aducem pe teren trebuie să se răspândească în tribune”, a menționat tehnicianul.

Gruparea de handbal feminin CSM București a anunțat la 30 iunie încheierea colaborării cu antrenoarea daneză Helle Thomsen.

CSMB a precizat că decizia de întrerupere a contractului i-a aparținut antrenoarei. Daneza Helle Thomsen se afla la conducerea tehnică a echipei CSM București din 15 iulie 2024, când a preluat postul rămas liber după plecarea lui Adrian Vasile.