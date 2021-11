Antrenorul care lasă „ușa” deschisă celor de la FRF: „Eu n-aş refuza niciodată naţionala!”

Prima reprezentativă a României se află în continuare în căutarea unui selecționer, asta după ce Mirel Rădoi a decis să nu își mai prelungească înțelegerea cu Federația, ca urmare a ratării calificării la Mondialul de anul viitor!

Tricolorii visează acum la obținerea biletului pentru Europeanul din 2024, însă Burleanu și Stoichiță au mari dificultăți în găsirea unui antrenor care să înceapă un nou proiect pe banca echipei naționale. După refuzurile lui Hagi, Lucescu Jr. și Petrescu, șefii de la Casa Fotbalului trebuie să se reorienteze rapid și să numească noul nume.

Nicolae Dică, fostul secund din mandatul lui Mirel Rădoi, a dezvăluit că nu ar refuza niciodată propunerea de a deveni selecționer. Totodată, fostul decar al roș-albaștrilor a mărturisit cum a încercat să îl convingă pe fostul său „principal” să continue munca la prima reprezentativă, însă fără succes.

„Eu n-aş refuza niciodată naţionala. Mă gândesc la domnul Hagi, fiind şi antrenor, şi patron acolo (n.r. – la Farul)… Să renunţe după câteva luni de la discuţiile cu cei de la Constanţa… Şi Răzvan Lucescu are un contract acolo (n.r. – la PAOK). Nu e uşor să pleci de la o echipă cu care te baţi la campionat, cu care vrei să joci în Champions League.

Am avut o perioadă de doi ani de zile în care am învăţat foarte multe lucruri ne am lovit de multe lucruri şi am colaborat foarte bine Nu m-am simţit ca un antrenor secund, am făcut parte din acel grup şi am avut o colaborare excelentă. Dacă terminam pe locul doi, poate Mirel rămânea. Nu ştiu, zic eu şi în situaţia de faţă i-am spus că ar fi bine să continue şi nu i-am spus-o o dată, i-am spus-o de mai multe ori”, a declarat Nicolae Dică pentru Telekom Sport.