Antrenorul care nu vrea mai audă de Gigi Becali: ”Eu la FCSB e imposibil să mă mai întorc!”

Gigi Becali intervine peste antrenor la FCSB.

Acest lucru nu mai este un secret, după ce el a recunoscut că dictează tot la echipa lui.

Costel Gâlcă a plecat de la FCSB în vara anului 2015, după ce a reuşit tripla istorică campionat-Cupă-Cupa Ligii.

Antrenorul nu a vrut să respecte ordinele patronului și nu a stat la discuții cu Gigi Becali.

Recent, el a recunoscut că îi este imposibil să se întoarcă la FCSB.

”Fiecare antrenor acceptă ce vrea, dar ştim foarte bine ce se întâmplă în România la mai multe echipe. Unii au influenţă asupra jucătorilor mai mare decât antrenorul. Am mai vorbit cu echipe în trecut, dar nu a fost să fie. Poate pe viitor.

Eu am spus că dacă cineva mă doreşte sunt dispus să mă întorc. Nu însă oricum şi în orice condiţii. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali. Nu avem legături. Eu la FCSB e imposibil să mă mai întorc. Am mai spus-o”, a declarat Costel Gâlcă la fanatik.ro.

”Cred că FCSB e favorită la titlu, dar mai e şi CFR Cluj, Farul Constanţa, Rapidul care e foarte bună. Până la urmă cred că o să rămână trei echipe care o să se bată până la final.

Clar sunt favoriţi la cum au arătat până acum în debutul campionatului. Anul ăsta poate chiar sunt mult mai îndreptăţiţi”, a completat fostul mare internaţional.