Antrenorul care se autopropune la Dinamo: „Aș putea să îmi risc cariera!”

„Câinii” sunt pregătiți în acest moment de interimarul Sorin Colceag, căruia Iuliu Mureșan vrea să îi prelungească înțelegerea pe încă două sezoane!

Dinamo București l-a demis săptămâna trecută pe italianul Dario Bonetti, cel care se afla la conducerea echipei de doar două luni. Aflați pe locul 15 în clasament, alb-roșii nu vor să repete episodul din sezonul precedent, atunci când s-au luptat până în ultima etapă pentru evitarea retrogradării și sunt gata să facă uitat eșecul din runda trecută, 0-6 cu FCSB.

Deși gruparea din Ștefan cel Mare nu mai reprezintă un punct de atracție pentru antrenori, fostul căpitan al „câinilor”, Florentin Petre, și-ar dori să revină la clubul său de suflet. Actualul tehnician al celor de la Dacia Unirea Brăila crede că nume precum Mircea Rednic sau Cosmin Olăroiu nu ar fi dispuși să își riște cariera pentru a veni în „Groapă”, însă el este pregătit să facă acest pas, în cazul în care conducerea l-ar contacta.

”Eu cred că dacă nu are responsabilitate și nu are câteva milioane puse deoparte nu vine. Vrea jucători care să facă diferența, Rednic nu o să vină la Dinamo dacă nu se poate bate la titlu. Eu aș veni la Dinamo, pentru că sunt la început de drum, aș putea să îmi risc cariera, toată viața mi-am riscat-o și am atârnat de un fir de ață. Dar antrenori ca Rednic și Olăroiu, nu cred că își permit să-și riște cariera”, a declarat Florentin Petre, la ProX.