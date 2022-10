Antrenorul celor de la CSM Alexandria, sincer după egalul cu Farul Constanța: ”Nu am avut emoții!”

Farul Constanţa a încheiat la egalitate marţi primul meci disputat în grupa a 3-a din Cupa României: scor 2-2 cu echipa CSM Alexandria, din Liga 3.

Torje a fost omul momentului la Farul Constanța și a înscris o dublă.

Pentru Alexandria a înscris Mihai Stancu și Cioablă.

La finalul meciului, Ștefan Odoroabă, antrenorul celor de la CSM Alexandria a oferit mai multe declarații.

”E un rezultat meritat, din punctul meu de vedere, chiar dacă Farul nu a venit cu prima garnitură. Chiar dacă pierdeam după jocul de astăzi, la cum au jucat băieții, la atitudinea pe care au avut, eram mulțumit. Că am egalat și am făcut un joc bun, cu atât mai bine decât noi.

Emoție nu. Nici jucătorii nu au avut. Am jucat de la egal la egal, cât am putut. Da, m-am bucurat că am căzut cu ei în Cupă, fiindcă am jucat cu echipa momentului din Liga 1. Ei cu CFR Cluj sunt echipa cele mai în formă și chiar mă bucur pentru rezultatul de astăzi și că am adus o echipă de Liga 1 la Alexandria.

La 2-1 pentru Farul, am forțat cu doi atacanți. El vine după și după o accidentare. A făcut ceea ce trebuie să facă, a marcat.

Trebuie să ne așteptăm și la următorul meci, cu U Cluj, de acasă, să jucăm la fel de bine. Dacă vom obține un rezultat la fel de pozitiv sau o să câștigăm, la fel de bine pentru noi.

Sunt bucuroși băieții, dar le-am zis să ne temperăm, fiindcă sâmbătă avem un joc greu, în deplasare, care este la fel de important pentru noi”, a declarat Ștefan Odoroabă, antrenorul celor de la CSM Alexandria.