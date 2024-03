Antrenorul Craiovei, aspru, chiar dacă Universitatea s-a impus în fața CFR-ului: ”Am fost nervos din cauza greșelilor!”

CFR Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, 1-2, și ocupă locul patru în play-off.

După meci, Ivaylo Petev a oferit mai multe declarații.

Antrenorul a fost nervos din cauza greșelilor pe care le-au făcut elevii lui.

”Vreau să-i felicit pe jucători și pe fani. În prima repriză, am făcut multe greșeli individuale, CFR cred că a avut 8 cornere. Ok, au fost mai combinativi decât noi, dar am avut și noi situații bune, per total a fost echilibrat. Suntem mulțumiți cu cele 3 puncte pentru că nu e ușor să câștigi aici.

Am fost nervos din cauza greșelilor, a trebuit să schimb la pauză. Am meritat în multe meciuri să câștigăm, dar am plecat fără niciun punct. Am avut mai mult noroc azi. Rezultatul e corect mereu. Vine pauza internațională, apoi ne vom pregăti pentru următorul meci. Am schimbat multe lucruri, cel mai importanat e să jucăm ca o echipă, toți în atac, toți în apărare”, a spus Petev.