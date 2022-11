Antrenorul de la CS Mioveni, nemulțumit după meciul cu Farul: ”Nici un 1-1 nu mă bucura!”

Farul Constanţa a învins vineri, pe teren propriu, formaţia de pe ultimul loc din Superligă, CS Mioveni, scor 2-1, într-un meci al etapei a 17-a din Superligă.

Pitu a deschis scorul în minutul 28.

CS Mioveni a egalat în minutul 37, după un contraatac pe care l-a finalizat Carnat.

Golul victoriei a fost marcat de Robert Moldoveanu cu 5 minute înainte de final, după pasa lui Torje.

La finalul meciului, Marius Stoica, antrenorul de la CS Mioveni, a oferit mai multe declarații.

”Sincer nu aş fi fost mulţumit nici dacă se termina 1-1. Dacă eram atenţi şi inspiraţi ca să facem 2-1, cred că nu mai dădeau ei al doilea gol.

Azi am pierdut, dar trebuie să mergem mai departe. Eu mă bucur că băieţii au jucat bine azi. Îmi pare rău că nu am câştigat, am fi produs o surpriză.

Nu ştim ce ne rezervă viitorul. Jucăm în ultimele meciuri cu echipe din primele cinci clasate, mai avem şi meciurile din Cupa României. Nu o să renunţăm, o să încercăm să jucăm din ce în ce mai bine”, a declarat Marius Stoica.