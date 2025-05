Antrenorul de la FCSB a făcut anunțul despre contractul său: ”Avem destul timp!”

Elias Charalabous este antrenorul care a rezistat cel mai mult la FCSB.

Recent, el a vorbit despre viitorul său.

”Încă nu am semnat. Să terminăm sezonul și vorbim după aceea. Avem destul timp. Îmi place aici, mă simt bine. Primul lucru la care mă gândesc e să continui aici.

Am vorbit, am spus să terminăm campionatul și după aceea putem să reglăm totul. Primă?

Când câștigi trofee și ajungi în cupele europene contează mai mult decât banii. Sunt fericit aici. Viața nu e doar despre bani. Sunt alte lucruri mai importante în viață”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.