Antrenorul de la Petrolul, reacție clară după victoria din play-out: ”Ar fi frumos să terminăm pe primul loc!”

FCU Craiova a început cu stângul play-out-ul. Oltenii au pierdut în deplasare în prima etapă cu Petrolul Ploiești (0-1).

După meci, antrenorul de la Petrolul Plișeti a oferit mai multe declarații.

Florin Stîngă a explicat victoria pe care echipa lui a obținut-o.

El ar dori ca Petrolul să termine pe primul loc în play-out.

”Am reușit să gestionăm bine jocul. Strategia pentru acest meci ne-a dus către cele trei puncte. Am fost o echipă de când am ieșit pe teren și până la final.

Aici la Petrolul am fost antrenor secund. Am fost antrenor principal 7-8 ani în ligile inferioare. Sunt la licența PRO acum. Dacă cei din conducere cred că pot să rămân, o voi face cu mare plăcere. Mă simt onorat și împlinit că am putut să antrenez echipa la acest meci.

Ar fi frumos să terminăm play-out-ul pe primul loc, foarte bine pentru noi. Avem multe lucruri de îmbunătățit. Dacă la finalul campionatului vom fi acolo, vom fi fericiți.

Sunt convins că putem face lucruri frumoase. A fost o perioadă grea, foarte grea, dar a meritat. Eu personal deja o să mă gândesc la meciul cu Dinamo”, a declarat Florin Stîngă la flash-interviu.