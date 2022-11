Antrenorul din Superligă recunoaște că ar putea pleca de la echipă: ”Trebuie să discut cu patronul!”

Echipa CS Mioveni a învins marţi, scor 1-0, echipa FC Botoşani, în primul meci din etapa a doua a grupelor Cupei României.

Kabananga a marcat unicul gol al meciului în minutul 62.

Mioveni conduce cu 6 puncte în grupa a 2-a a Cupei României.

La finalul meciului, Mihai Teja a oferit mai multe declarații.

”Nu am făcut un joc rău, numai că ne-au surprins pe contraatac în ultimele minute. Am încercat, am avut situaţii de a marca, nu am fructificat, nu am fost clari în faţa porţii.

Din păcate, e înfrângere şi e dureroasă. Sunt doi-trei jucători care au venit acum şi am vrut să îi văd, au jucat şi câţiva jucători care au apărut mai puţin, dar ştiu că au calitate şi era normal să îmi doresc mai mult.

Eu cred că suntem acolo (n.r. aproape de play-off), toate echipele sunt acolo, e diferenţă de patru-cinci puncte, două-trei victorii te duc mai sus, două-trei înfrângeri şi poţi să ajungi pe penultimul loc.

Şanse sunt, e distanţă mică între echipe, dar ideea e că trebuie să ne trezim repede şi să câştigăm meciuri. Când pierzi nu se liniştesc apele, când câştigi se liniştesc.

(n.r. acum iar e agitaţie?) Da, da… nu, e clar că trebuie să am o discuţie cu domnul Valeriu (n.r. Iftime) şi vedem în continuare. O discuţie de situaţia actuală, trebuie să tragem linie şi vedem.

Mai e un meci şi vedem despre ce e vorba. (n.r. luaţi în calcul să renunţaţi?) Încă nu, vreau să am o discuţie cu domnul Valeriu şi vedem după aceea”, a declarat Mihai Teja.