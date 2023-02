Antrenorul echipei Petrolul, Nicolae Constantin, după eşecul usturător cu FC Botoşani: Cred că ar fi timpul să mă opresc

Antrenorul echipei Petrolul, Nicolae Constantin, a declarat, luni seară, după eşecul usturător cu FC Botoşani, scor 5-0, că este principalul vinovat şi că a vorbit cu oficialii ploieşteni pentru a pleca.

„Umilinţă. Cred că e etapa umilinţelor asta şi noi am făcut parte din ea. Îmi e greu să îmi găsesc cuvintele. Sunt principalul vinovat. E momentul să se încheie un ciclu la Petrolul. Simt că nu mai pot, am vorbit şi cu cei din conducere şi cred că ar fi timpul să mă opresc. Asta am spus conducerii. Mi-au zis să nu mă grăbesc, dar asta e decizia mea. Cred că nu e totul pierdut şi cred că altcineva ar putea să ducă mai departe munca mea de un an şi jumătate. Simt că nu pot să duc mai departe munca asta”, a spus Nae Constantin, după meci, conform digisport.ro.

Petrolul a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 5-0, de echipa FC Botoşani, în etapa a 24-a a Superligii.

În clasament, Petrolul se află pe locul 8, cu 30 de puncte.