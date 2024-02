Antrenorul echipei RB Leipzig regretă anularea golului marcat în meciul cu Real Madrid

Marco Rose, antrenorul lui RB Leipzig, consideră că arbitrul a anulat în mod eronat golul marcat de echipa sa în debutul meciului cu Real Madrid (scor 0-1), marţi seara, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

„Adevărul este că nu ştim de ce nu a fost validată acea acţiune. Nu a fost nici ofsaid, nici fault. Dacă ajungea pe tabela de marcaj, nu ştiu cum ar fi decurs jocul. Poate că arbitrul a fost puţin nervos, pentru că a fost primul său meci la acest nivel”, a declarat Rose la conferinţa de presă.

În ciuda înfrângerii suferite pe teren propriu, antrenorul lui RB Leipzig speră într-o calificare a echipei sale în meciul retur de pe stadionul Santiago Bernabeu şi a tras concluzii pozitive după jocul de marţi.

„Am fost foarte curajoşi şi am pierdut meciul cu un gol care trebuia să fie validat. Am făcut multe lucruri bune în cursul partidei, dar am pierdut din cauza unui gol grozav marcat de Brahim. Trebuie să acceptăm rezultatul, ne-a lipsit succesul în careu. Suntem într-o situaţie complicată, dar putem reuşi. Avem jucători tineri şi sunt lucruri de îmbunătăţit, iar echipa este într-o dinamică bună de creştere. O să încercăm pe Bernabeu”, a conchis antrenorul lui RB Leipzig.

Real Madrid s-a impus în Germania printr-un gol spectaculos marcat de Brahim Diaz în minutul 48, la capătul unei acţiuni personale. Manşa secundă se va juca în data de 6 martie, în capitala Spaniei.