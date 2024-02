Antrenorul lui Chelsea le cere patronilor să aibă răbdare

Antrenorul Mauricio Pochettino le-a cerut proprietarilor clubului englez de fotbal Chelsea să aibă răbdare în procesul de construire a unei echipe care să se lupte pentru trofee în Premier League, transmite Reuters.

Tehnicianul argentinian a reuşit să o ducă pe Chelsea în finala Cupei Ligii engleze, în care a fost învinsă duminică de FC Liverpool (0-1), dar echipa londoneză ocupă doar locul 11 în clasamentul Premier League şi va avea o misiune dificilă pentru a prinde o cupă europeană.

Miercuri, în optimile Cupei Angliei, Chelsea va primi replica lui Leeds United (Championship), iar un eşec în faţa unei echipe neînvinse de 12 partide în toate competiţiile ar complica şi mai mult viaţa lui Pochettino.

„Cu stafful clubului, după opt luni, am construit o legătură foarte bună. Când jucătorii cred cu adevărat în modul în care lucrăm, este nevoie de timp”, le-a declarat Pochettino reporterilor. „Problema este că avem nevoie de timp şi răbdare pentru a câştiga jocuri. Şi avem nevoie de răbdare din partea proprietarului pentru a da posibilitatea de a continua. Simt sprijinul lor. Nu pot să mint. Când am urcat pe treptele de la Wembley, am fost atât de supărat. Aproape plângând. Dar l-am văzut pe Behdad (Eghbali), l-am văzut pe Todd (Boehly) şi am dat mâna cu amândoi”.