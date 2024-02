Antrenorul lui Napoli spune că echipa sa are „o problemă mai mult mentală decât fizică”

Francesco Calzona, noul antrenorul al lui SSC Napoli, a afirmat că problema echipei sale este „mai mult mentală decât fizică”, după remiza cu FC Barcelona (1-1), de miercuri seară, din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, relatează AFP.

„Problema noastră este mai mult mentală decât fizică, reacţia pe care am avut-o în ultimele 20 de minute a arătat că suntem bine din punct fizic”, a spus antrenorul în conferinţa de presă de după meci.

„Echipa şi-a regăsit o stare de spirit ambiţioasă şi sunt mulţumit, pentru că această echipă nu a lăsat garda jos. Am fi putut pierde acest meci, la fel cum am fi putut să-l câştigăm, dar am făcut totul pe final”, a adăugat Calzona, care l-a înlocuit pe luni pe Walter Mazzarri pe banca tehnică, devenind al treilea antrenor din acest sezon al napolitanilor.

„Această echipă şi-a pierdut certitudinile schimbând schema de joc deseori în ultimul timp. Am revenit la 4-3-3 (folosit în sezonul 2022-2023 când Napoli a dominat Serie A). Dar eu cred că ne putem îmbunătăţi. În ce procent? Nu ştiu”, a mai spus Calzona.

„La Barcelona va fi dificil pentru toată lumea, dar acest gol ne menţine în viaţă. Meciul retur va fi greu, dar vom avea trei săptămâni să-l pregătim”, a conchis antrenorul.

Campioana en titre a Italiei, care nu mai are şanse la un nou titlu în campionat şi a fost eliminată din Cupa Italiei, mai are doar Liga Campionilor de salvat în acest sezon.

SSC Napoli şi FC Barcelona au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Diego Armando Maradona”, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Catalanii au marcat primii, prin atacantul polonez Robert Lewandowski (60), bine angajat în careu de Pedri, în timp ce Napoli a reuşit egalarea graţie atacantului nigerian Victor Osimhen, servit de camerunezul Zambo Anguissa (75).

Manşa secundă va avea loc la Barcelona, pe 12 martie.