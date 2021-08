Antrenorul pe care Gigi Becali dorea să îl păstreze pe viață la FCSB rupe tăcerea: „Trebuie să știi să te adaptezi”

Bogdan Argeș Vintilă a părăsit familia FCSB după ce a renunțat la conducerea satelitului roș-albaștrilor la sfârșitul sezonului precedent.

Ajuns la vicecampioana României în 2019, Vintilă a fost trimis să pregărească speranțele clubului în Liga 3 după ce prima echipă a fost preluată de Toni Petrea. Dar nu a rezistat nici acolo mai mult de un an. Deși Gigi Becali îl asigurase pe tânărul tehnician că vrea să îl păstreze și pe viitor în club, colaborarea s-a oprit în această vară. Iar antrenorul dezvăluie cum se simte acum după aproape doi ani în care a lucrat cu omul de afaceri din Pipera.

„Pentru moment, mă bucur de familie, pentru că neavând angajament îmi petrec mult mai mult timp cu familia și aveam nevoie de această perioadă. Încerc să scot ce e mai bun din această perioadă. Mai muncesc pe lângă casă, mai ajut soția la treburile gospodărești, ne vedem de viață în continuare.

Probabil lumea a acuzat că am mers la FCSB pentru CV. Chiar nu am mers din acest motiv. Am mers pentru că era o provocare, am mers pentru că sunt antrenor și îmi doresc să antrenez, am mers pentru că știam în proporție mare jucătorii care erau acolo, pentru ca au lucrat la Viitorul cu mine. Am mers pentru că îmi place să antrenez”, a povestit Vintilă pentru Pro Sport.

Antrenorul este pregătit pentru următoarea experiență din carieră.

Pentru a prinde un angajament trebuie să ai o anumită doză de șansă, să cunoști persoanele potrivite la momentul potrivit. Eu acum aștept și îmi doresc să preiau orice echipă la orice nivel, pentru că îmi place să antrenez. Nu sunt genul de antrenor care așteaptă proiectul ideal, cu salarii la zi, cu un lot bun.

Nu, pentru că e foarte greu să găsești la noi așa ceva și trebuie să știi să te adaptezi. Sunt situatii la noi în care tu, ca antrenor, trebuie să te descurci și cu trei mingi și fără refacere. Trebuie să-ți meargă mintea și să faci tot ce e posibil. Sunt antrenorul care vrea să joace fotbal spectaculos, cu riscul de a fi dat afară”, s-a autocaracterizat fostul tehnician al FCSB.