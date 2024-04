Antrenorul Universității Craiova: „Nu am meritat să ne calificăm”

Universitatea Craiova a fost eliminată de Oțelul Galați din Cupa României (0-1). Antrenorul oltenilor, Ivaylo Petev, a spus că echipa sa nu și-a creat atât de multe ocazii de a marca cum și-a dorit.

„În general, ne-am creat foarte puține situații de gol. Am avut una sau două ocazii. Am făcut o greșeală în prelungiri care ne-a costat. Probabil nu am meritat să ne calificăm.

Asta e realitatea. Nu putem să dăm timpul înapoi. Jucătorii au luptat, dar am oferit foarte puțin în plan ofensiv. Nu cred că am subestimat-o pe Oțelul.

Probabil că după aceste meciuri fără înfrângere a rămas în mintea jucătorilor ideea că poate fi mai ușor pe viitor, dar noi suntem vinovați pentru acest eșec. Am avut doi fundași cu care am vrut să atacăm. Am creat câteva ocazii. Am avut o singură ocazie clară, dar mi-aș fi dorit să avem mai multe. Trebuie să dăm merit Oțelului că s-a apărat foarte bine.

Nu știu cât de gravă e accidentarea lui Mitriță. Mâine va fi mai clar. O să vedem cine va putea juca cu FCSB. De ce să îmi fie frică? Și ei sunt 11, și noi suntem 11. Mai sunt multe meciuri, nu-l văd ca pe o finală de titlu”, a explicat Petev, la Prima Sport.