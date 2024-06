Anunț despre internaționalul român: ”În Anglia sau Germania!”

Naționala României a început aventura la EURO 2024 cum aproape nimeni nu se aștepta: 3-0 categoric cu Ucraina.

După meci, Adrian Ilie a oferit mai multe declarații și a evidențiat un tricolor.

Fostul mare atacant a fost impresionat de partida pe care a făcut-o Denis Drăguș.

Ilie susține că în viitor, cota lui Drăguș va crește mult mai mult față de cea din prezent.

” Îmi place foarte mult Drăguș. Ține de minge, are calitate, are viteză de reacție, simte golul. O să meargă la Trabzonspor, o să dea vreo 20 de goluri, pentru că are o echipă în spate care chiar joacă.

După ne așteptăm la un transfer de 20-30 de milioane de euro. Eu îl văd în Anglia sau Germania. Acolo i s-ar potrivit mai mult. O să îi crească cota foarte mult. O să joace și la o echipă bună, Trabzonspor, cu mai multă calitate, cu jucători care o să îl ajute.

La nivelul din momentul de față și dacă are continuitate, eu zic că în doi ani poate să fie dat cu 20-30 de milioane de euro. Poate să îl ia orice echipă din Vest fără probleme”, a declarat Adi Ilie în cadrul emisiunii Fanatik.