Anunț oficial! Atacantul a ajuns la Poli Iași

Atacantul Kevin Alexander Kabran a semnat un contract cu Poli Iaşi, a anunţat, luni, clubul din Superligă.

”Bun venit la Poli Iași!

Atacantul Kevin Alexander Kabran a semnat contractul cu clubul nostru. Născut în Stockholm (Suedia), la data de 22 noiembrie 1993, Kevin a fost legitimat până la finalul anului trecut la formația norvegiană Stabaek.

În cariera sa a mai jucat la IF Vasalunds (Suedia), Den Bosch (Olanda), IF Brommapojkarna (Suedia), Start Kristiansand (Norvegia), IF Elfsborg (Suedia) și Viking Stavanger (Norvegia).

În tricoul celor de la Viking a marcat contra FCSB în playoff-ul Conference League în 2022.

Mult succes în Copou, Kevin!”, a fost anunțul moldovenilor, pe pgina oficială de Facebook.