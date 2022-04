Anunțul făcut de Bianca Andreescu după 6 luni de absență din circuit! Decizia luată de canadianca de origine română

Sportiva de 21 de ani va participa la turneul de la Stuttgart, care debutează astăzi în orașul german. Ea revine astfel pe teren după o pauză forțată cauzată de accidentări și probleme familiale.

Bianca Andreescu o va întâlni în primul tur pe nemțoaica Julie Niemeier, locul 108 mondial, care a primit un wild-card din partea organizatorilor pentru a putea lua parte la competiția de categorie WTA 500. Ultimul meci jucat de canadianca de origine română a fost la turneul de la Indian Wells din octombrie 2021. Fostul număr 4 mondial a ratat astfel participarea la primul grand slam al anului, cel de la Melbourne.

„A fost un an greu pentru mine. Am petrecut mai multe săptămâni în izolare şi carantină. În plus de asta, bunica mea a petrecut mai multe săptămâni la terapie intensivă, ceea ce m-a afectat foarte tare. Uneori am simţit că purtam toată greutatea lumii pe umerii mei. Nu am putut să mă detaşez de ce se întâmpla, Vreau să-mi ofer mai mult timp să mă resetez şi să-mi revin. Drept urmare nu voi începe acest sezon în Australia”, a mărturisit la vremea respectivă Bianca.

Câștigătoarea la US Open în 2019, Andreescu colaborează în prezent cu Sven Groeneveld, fostul antrenor al Mariei Sharapova. La revenirea în competiții ea nu se va putea duela cu vreo româncă, deoarcece nicio sportivă tricoloră nu s-a înscris pe tabloul principal al turneului de la Stuttgart.

„Fac tot posibilul să am o mentalitate de creştere în orice situaţie. Întotdeauna caut partea bună a lucrurilor. Este important să ai intenţii în viaţă şi, de fiecare dată când îmi amintesc obiectivele/scopurile mele, asta mă determină să mă trezesc dimineaţa”, sunt gândurile Biancăi înaintea revenirii în circuit.