Anunțul făcut de Narcisa Lecușanu înaintea alegerilor pentru șefia FRH: „Nu îndeplinesc acel articol”

Candidată în 2018 la fotoliul de președinte al Federației Române de Handbal, Narcisa Lecușanu, nu ar mai îndeplini condiția de înscriere dacă ar vrea să intre din nou în cursă alături de Alexandru Dedu.

Actuala membră a Comtitelui Executiv al Federației Internaționale de Handbal a explicat și motivele.

“Din păcate statutul a fost schimbat și a parcurs toate căile legale și mă refer aici la propunerea președintelui, discuția din cadrul Consiliului de Administrație, după care a fost trimis la Ministerul Sportului, aprobat și acolo, trimis la instanță, care l-a parafat, totul e ok.A fost o contestație din partea actualului vicepreședinte Sorin Dinu, dar neavând calitatea unui membru afiliat, nu s-a discutat pe fond ceea ce a conestat și a trecut. Este în vigoare.

Eu cred că dacă aș fi fost președintele IHF nu m-aș fi putut califica pentru că nu am experiență, nu îndeplinesc acel articol introdus, care a fost aprobat de Adunarea Generală. Statutul este ca o mică Biblie. Am și eu îndoielile mele, dacă acei oameni care au votat acest statut și cred că mă susțin, de ce nu au avut atunci reacții. Sunt foarte multe chestii care m-au făcut să mă opresc și să mă gândesc dacă merită să merg mai departe, pentru că am vrut să candidez”, a declarat Narcisa Lecușanu, la Radio Sport Total FM.

În urmă cu 4 ani, fosta handbalistă a pierdut la un singur vot în fața actualului șef al FRH. 100-99 a fost scorul final al votului.

“La analiza pe care mi-am făcut-o în ultimul timp, nu. Prima dată am zis da, hai să merg mai departe, am început să dau niște telefoane și am avut discuții cu diferiți oameni din handbal, care acum 4 ani au fost cu mine și am fost sigură că merg cu mine în contunuare și au avut și ei îndoieli.

Acum 4 ani, din păcate, pentru că așa e în sport, la alegeri nu au mai ajuns oamenii din handbal cu care eu am vorbit. M-au sunat și mi-au zis că au primit un telefon și nu mai vin la alegeri.Dacă vă uitați pe filmări, acum 4 ani, au fost în sală oameni care nu sunt din handbal, nici măcar nu știu dacă sunt suporteri ai handbalului, ei au decis soarta”, a mai adăugat reprezentanta României la IHF.