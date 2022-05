Anunțul făcut de olteni înaintea meciului cu CFR Cluj de duminică: „Au spus-o și patronul și antrenorul”

Craiova nu mai are obiectiv în ultimele două etape din play-off. Otenii au pierdut în fața celor de la FCSB și nu îi mai pot ajunge pe roș-albaștrii în partidele rămase de jucat din acest campionat.

Fotbaliștii lui Reghecampf nu mai au cum să piardă nici poziția a treia, pentru că urmăritoarele sunt la mare distanță de „juveți”. Însă chiar și așa, alb-albaștrii au anunțat că nu vor trata superficial jocurile contra celor de la CFR Cluj și Farul. Meciul împotriva campioanei se joacă înaintea finalei Cupei României, pe care trupa din Bănie încearcă să o prindă după returul semifinalei cu Sepsi, care se joacă joi seară. În tur, covăsnenii s-au impus cu 2-1.

„Reghecampf are spirit de învingător și are performanțele necesare. El a concretizat prin rezultate și performanțe. Și antrenorul și patronul au declarat clar că toate cele trei meciuri vor fi jucate cu cea mai bună echipă. Pentru noi cel mai important acum este Cupa. Sepsi este o echipă incomodă, sperăm să concretizăm printr-o victorie la două goluri”, a fost poziția fostului fotbalist al oltenilor, Pavel Badea.

Fost jucător al Craiovei, Mamut le-a anulat orice speranță la locul secund foștilor săi coechipieri. Croatul a venit la FCSB la schimb cu Vînă.

„Bravo lui Mamut! Este clar că decizia a fost luată de patron în urma lipsei de performanță de care a dat dovadă la noi. Nu cred că regretă nimeni acest schimb. Atât timp cât a fost la Craiova și șansele pe care le-a avut la Craiova nu au fost concretizate prin șanse satisfăcătoare. Toți cei 30.000 de oameni de pe stadion ne așteptam la mai mult, la un meci mai frumos, să ne concretizăm ocaziile pe care le-am avut.

Însă fotbalul de aia este frumos. A fost un meci disputat, în care eu cred că am avut mai multe ocazii decât cei de la FCSB, ei au înscris și așa s-a scris soarta acestui meci. Nu reușim să depășim momentele importante ale unui sezon prin victorii. Am constatat asta acum doi ani, când am avut acea șansă istorică și am pierdut acasă cu CFR. Același lucru s-a întâmplat și cu FCSB. În primul rând lipsește jucătorul care să preia în momentele grele responsabilitatea”, a completat fostul mijlocaș al Craiovei.