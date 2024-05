Anunțul lui Laszlo Dioszegi despre Marius Ștefănescu: ”Interzis să plece la ei!”

Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi, a declarat că Marius Ștefănescu ar putea părăsi în vară formația covăsnenilor.

De asemenea, finanțatorul a subliniat că nu așteaptă o ofertă de la FCSB, ci de la cluburi din străinătate.

”De la FCSB nu are de ce să vină oferte pentru Ștefănescu. Asta am spus de foarte multe ori! De la celelalte echipe pot veni oferte fără nicio problemă. Eu cred că vor veni oferte pentru că are multe pase de gol și foarte multe goluri.

E un jucător foarte bun. Dacă el își dorește să plece undeva pentru un preț corect, normal că în vară poate să plece. Nu am discutat despre preț, dar așteptăm oferte. Să vedem ce oferte vin și după discutăm despre preț.

Interzis la FCSB, asta am zis de foarte multe ori. Nu vrem ca cineva să se gândească că noi jucăm pentru o echipă sau alta. Tocmai pentru a demonstra că noi jucăm cu toate echipele la fel. Eu cred că nici el nu ar vrea să meargă la FCSB.

(n.r – Dacă Gigi Becali oferă 3 milioane de euro?) Atunci o să spunem pas! Cuvântul nu se poate cumpăra. Strângerea de mână e mai tare decât contractul semnat. Dacă spunem ceva, nu spunem numai să vorbim, ci chiar așa credem”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit sport.ro.