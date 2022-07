Anunțul retragerii lui Sebastian Vettel a întristat Formula 1: „Felicitări pentru o carieră incredibilă!”

Pilotul de Formula 1 Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial, a anunțat că se va retrage la finalul acestui sezon. Mulți colegi de circuit regretă decizia germanului.

Campionul mondial en-titre, olandezul Max Verstappen, este doar unul dintre cei care i-au transmis mesaje lui Vettel.

„Felicitări, Seb, pentru o carieră incredibilă. Sunt foarte fericit că am împărțit circuitul cu tine, hai să facem ultimele tale curse geniale din nou”, a scris el pe contul de instagram.

Lewis Hamilton, unul dintre rivalii lui Vettel de-a lungul carierei sale, a postat pe contul său de Instagram un mesaj pentru fostul pilot al lui Red Bull și Ferrari. „Sebastian, este o onoare să te numesc un rival și o onoare și mai mare să te numesc prietenul meu.

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 28, 2022