Anunțul trist făcut de Leo Messi: ”Da, va fi ultimul!”

Campionatul Mondial de fotbal va începe în luna noiembrie. Leo Messi a afirmat că acest va fi ultimul său turneu final de acest gen la care va participa.

„Da, cu siguranță, da. Mă simt bine din punct de vedere fizic, am făcut un pre-sezon foarte bun anul acesta, anul trecut nu am reușit să fac asta ținând cont cum s-a desfășurat totul, am început să mă antrenez târziu, am jucat fără ritm, campionatul începuse deja, apoi am mers la națională, când m-am întors m-am accidentat și nu am reușit să mă pun la punct”, a spus pentru Star+ citat de tn.com.ar.

„Număr zilele până la Mondial, ce e drept da, există puțină anxietate, mi-aș dori să se dispute acum și emoțiile de a spune: ‘bun, suntem deja aici, ce se va întâmpla, e ultimul, cum va fi’. Pe de o parte suntem nerăbdători să înceapă, pe de alta ne dorim să ne meargă bine”.

„Ne aflăm într-un moment bun ținând cont de cum s-au desfășurat lucrurile, cu un grup extrem de periculos și puternic, însă la Mondial se poate întâmpla orice. Toate meciurile sunt extrem de dificile, de aceea un Campionat Mondial e atât de special, pentru că nu întotdeauna favoritele sunt cele care câștigă sau au parcursul așteptat.

Nu știu dacă suntem principalii candidați, însă Argentina e candidată mereu datorită istoriei sale, pentru ceea ce înseamnă în fotbal, în special datorită momentului în care ne aflăm, însă nu suntem favoriți, cred că există naționale mai bune”.