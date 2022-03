„Are toate atuurile să reușească la orice echipă.”. Gigi Becali urmărește un nou jucător tânăr pentru echipa sa

David Miculescu, jucător care evoluează pentru UTA Arad, este dorit insistent de Gigi Becali. După ce a ratat un transfer în MLS, fotbalistul poate ajunge acum la vicecampioana României.

Miculescu mai are contract cu UTA Arad până în vara lui 2023, dar Gigi Becali speră să îl transfere când acesta va intra în ultimele șase luni de contract și va putea fi adus gratuit la echipă.

Laszlo Balint apreciază calitățile tânărului jucător, dar are un sfat pentru el

David Miculescu s-a aflat sub comanda lui Balint la UTA Arad. Fostul tehnician al arădenilor a declarat despre tânărul fotbalist următoarele:

„Calități are, categoric, să facă față la orice echipă din Liga 1, dar e adevărat că ar avea concurență foarte mare. Miculescu a dat randament foarte bun în ultima perioadă în bandă, mai ales în partea dreaptă, îi place foarte mult să intre în interior, pe piciorul stâng.

Cordea ar fi un concurent foarte serios pentru Miculescu, dar are toate atuurile să reușească la orice echipă. Are și o mentalitate bună, important e să fie sănătos, pentru că am văzut că la ultimul meci a ieșit cu o ușoară problemă medicală, nu știu exact ce are”, a spus Laszlo Balint, pentru DigiSport.