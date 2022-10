Argumentele lui MM Stoica după umilința FCSB-ului din Conference League: ”Mi-e greu să cred că puteam contracara senzaţionalul joc de pase!”

CFR Cluj a dispus joi, în deplasare, de formaţia cehă Slavia Praga, scor 1-0, într-un meci contând pentru grupa G din Conference League. CFR ocupă ultimul loc în grupă, cu 4 puncte. La o zi distanță, MM Stoica a oferit mai multe explicații.

”Una a avut meci în Confernece League, noi am fost sparring partner. A fost diferenţa mai mare decât ne aşteptam. E adevărat că din 10 titulari, nouă au lipsit, însă e greu de justificat o asemenea prestaţie.

Ce e important. S-a ujucat pe mochetă, e un pic alt fotbal acolo. Mă uitam la raportul şuturilor 16-7, pe poartă zero pentru noi. Nu asta e problema. Nu am văzut niciodată o echipă, de nivelul ăsta, care să facă 1000 de pase într-un meci cu acurateţe.

Ştiu să joace pe mochetă, pe gazonul sintetic. E diferit de gazonul de la Astana. E puţin alt sport acolo la Silkeborg. Cred că sunt bani pe jos la victoria Silkeborg cu Anderlecht, dar echipa asta chiar ştie să joace pe mochetă. Fotbal-tenis e un sport pentru fotbalişti.

La noi, nu-l iau pe Pintilii în discuţie. Eu am 57 de ani, am jucat la diviziile inferioare, iar împreună batem orice cuplu de fotbalişti de la FCSB, că e alt sport. Ieri am jucat alt fel de fotbal şi nu ne-a ieşit deloc.

Trebuie să fim bărbaţi, pentru că viaţa, fotbalul sunt presărate şi cu episoade de genul ăsta. Poate cu prima echipă nu luam atâtea, dar mi-e greu să cred că puteam contracara senzaţionalul joc de pase.

Au udat non-stop mocheta. Nu caut scuze, nu vreau să fiu înţeles greşit. Pe jos pleacă mingea altfel. La antrenamentul oficial am pasat între noi şi e incredibil cum pleacă mingea pe suprafaţa asta. Practic o dai unde vrei, dar trebuie să ştii cum s-o dai”, a spus MM Stoica, la OrangeSport.