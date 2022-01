Arnold Schwarzenegger ar fi invidios! Profesionalismul lui Ciprian Deac: „Când am ajuns, era deja transpirat”

Ciprian Deac este un profesionist desăvârșit. Ajuns la 35 de ani, internaționalul român evoluează la cel mai înalt nivel din campionatul României.

Fost fotbalist în Bundesliga, la Schalke 04, Deac știe ce înseamnă pregătirea fizică și un program riguros, atribute esențiale pentru un sportiv de performanță.

Un obișnuit al sălii de forță, Deac îi impresionează pe toți, chiar și pe colegii săi de echipă, prin felul în care se antrenează. Într-o asemenea ipostază l-a surprins și Yasin Hamed, fost jucător la CFR Cluj între iulie 2017 și ianuarie 2018, care a descris momentul în care l-a remarcat pe cel supranumit ”Cristiano Ronaldo de România”.

”Când am fost la CFR şi am semnat, după câteva zile am mers în vestiar, prezența era la 10, eu m-am dus pe la 9:30 şi Deac era deja transpirat.

Cred că este un exemplu pentru toţi jucătorii tineri din România şi nu neapărat tineri, pentru toţi jucătorii din Liga 1 este un exemplu”, a declarat Yasin Hamed, pentru Telekom Sport.