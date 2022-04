„Asta a contat pentru noi”. Aspectul pe care Mutu îl evidențiază după un nou succes al fotbaliștilor săi

Rapidiștii au luat o opțiune serioasă de a disputa barajul din play-out pentru calificarea în cupele europene.

Giuleștenii sunt lideri și dacă își vor păstra poziția vor disputa chiar pe Giulești, partida care i-ar trimite la un pas de o prezență în cupele europene. Ar fi prima pentru Rapid după o pauză de 10 ani. Pentru a nu rata obiectivul pe ultima sută de metri, Adrian Mutu încearcă să își țină jucătorii concentrați. Antrenorul le-a mulțumit fanilor care au făcut deplasarea în Banat pentru a-și susține favoriții.

„O victorie importantă, mare, în fața unui public numeros, pe care nu l-aș numi ostil. Pentru noi a contat foarte mult că au venit suporterii noștri, care ne-au dat în anumite momente aripi. Au fost o partidă grea, s-a jucat «care pe care» la mijloc în special în prima repriză. În repriza a doua am reglat anumite mișcări ale băieților, iar ambiția și determinarea cu care au intrat s-au văzut.Băieții merită felicitări, e o perioadă bună, nu neg,

Dar e imperativ să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să continuăm să facem lucruri bune, să rămânem concentrați și serioși la antrenamente, determinați și să avem grijă de fiecare detaliu, astea fac diferența. Până în minutul 60 și ceva am riscat, știam că UTA urcă cu fundașii laterali și creează superioritate, dar am preferat să și risc cu atacant sus, să marchez. După ce am intrat în avantaj, am schimbat și n-am mai avut probleme”, a fost primul comentariu al „Briliantului”, după succesul împotriva trupei lui Ionuț Badea.

Rareș Ilie este tot mai lăudat pentru prestațiile sale din ultima vreme. Fotbalistul Rapidului începe să îi facă ceva concurență din acest punct de vedere lui Octavian Popescu.

„Rareș Ilie trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să dea drumul la muncă. Abia acum începe greul, așa cum i-am spus și îi spun în continuare. L-am certat, între ghilimele, în prima repriză, voiam mult mai mult de la el chiar dacă avea un adversar pe măsură cum a fost Vukcevic. I-am spus că dacă vrea să-și arate valoarea trebuie să o facă aici, cu astfel de adversari”, a încheiat antrenorul momentului în România.