„Ăsta e nivelul lor. Așa sunt oamenii aici!”-Reacția lui Alexandru Băluță după „ploaia” de jigniri de pe „Ion Oblemenco”!

CSU Craiova a primit luni vizita campioanei FCSB. Oltenii s-au impus cu scorul de 2-0.

Alexandru Băluță a fost înjurat de către fanii gazdelor pe întreaga durată a partidei. Iată reacția jucătorului bucureștenilor.

„Ăsta e nivelul lor. Așa sunt oamenii aici!”

„Uneori nu e tocmai plăcut că toată lumea te înjură. Ăsta e nivelul lor. Așa sunt oamenii aici.

Ne-am simțit obosiți. Am sărbătorit prea mult titlul și poate de aia. Glumesc, desigur. Am avut multe ocazii și am primit ușor golurile. Puteam să egalăm la penalty sau la ocazia lui Tavi Popescu.

Așteptăm cu nerăbdare acel meci cu CFR Cluj. Merităm pe deplin. Nu va fi un meci ușor. Avem timp să ne refacem până la meciul cu ei. Îmi doresc din tot sufletul să dat tot ce am mai buni.”, a declarat Alexandru Băluță, după eșecul cu CSU Craiova.