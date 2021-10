Atac fără margini la adresa lui Sorin Cârţu: ,,Şi-a bătut joc de Crişan! L-a prins cu nevastă-sa în pat”

Sorin Cârţu, preşedintele celor de la CS U Craiova, are parte de un nou atac din partea suporterilor echipei rivale din oraş, FC U Craiova 1948.

Andrei Preda ,,Gogoaşă”, unul dintre liderii de galerie ai lui FC U Craiova 1948, a avut un discurs tranşant despre Sorin Cârţu, deranjat fiind de gesturile făcute de gloria olteană la meciul din Bănie, dintre cele două Craiove. Liderul suporterilor lui FC U Craiova 1948 a trecut şi la lucruri mai personale, spunând că Sorin Cârţu ,,a stat cu nevasta lui Zoltan Crișan”, în trecut.

,,Am văzut niște secvențe cu Cârțu Sorin, arătându-și mușchii către peluză. Prea l-au ridicat pe acest om. El a jucat 16-17 ani la Universitatea Craiova și 75% din aceste meciuri a fost rezervă. Are 107 goluri. Deci o medie de 5-6 goluri pe an. Dacă era așa bun îl cumpăra echipele din străinătate sau mergea la echipele bune din România, la Steaua, Dinamo. Nu l-a luat nimeni de-aia a jucat doar pentru Craiova. A fost rezervă și când intra dădea 5-6 goluri pe an. Să-ți vezi de treaba ta, că ne vezi prin oraș și bagi capul în pământ. Ești plătit cu 2-3000 de euro să-ți vezi de treaba ta. N-ai niciun cuvânt de spus.

Te întreabă lumea la televizor ce jucători vin la echipa ta și spui că nu te bagi în treaba asta. Stai sclav pe 2-3000 de euro la Craiova. Nu mai păzim școlile acum, îi păzim casa lui Cârțu Sorin, care-și pune suporterii să-i vopsească gardul. Lasă-ne, tată, că pe la televizor vorbești doar despre Craiova și ești la o echipă înființată politic. Ce performanțe are Cârțu? Cred că și eu dacă jucam la Craiova pe vremea aia ca portar tot aveam 5-6 goluri pe sezon. Ai retrogradat 18 echipe. Să ne mai lase Cârțu Sorin și Marcel Popescu. Dacă le dă Mititelu 5000 de euro vin și spun că asta e Craiova.

Cârțu Sorin și-a bătut joc de familia lui Crișan. În 2013 Craioveanu cu Marcel Popescu au fost în birou la Mititelu și a spus ce a făcut Cârțu cu soția omului. L-a prins omul ăla cu nevastă-sa în pat. Cârțu Sorin adu-ți aminte că ai stat cu nevasta lui Crișan. A divorțat omul de ea. El vrea statuie, vrea să fie pictat pe pereți, păi ce ești, mă, tu? Ești înger? S-a dus la o petrecere și nu știa imnul Craiovei, se bâlbâia. Lasă-ne, tată, că ne-ai plictisit.

N-ai niciun cuvânt de spus la clubul la care ești. Vă luați femeile unul altuia. Aia e istoria ta. Cârțule, tu ești valet la CSU. Și tu, și Marcel Popescu sunteți valeți. Nu aveți niciun cuvânt de spus, nici măcar să schimbați femeia de serviciu. Nu vă mai arătați voi mușchii cu noi. Oamenii de la CSU Craiova au vrut să ne cumpere în 2013. 30.000 de euro dădeau. Cârțu Sorin, tu nici nu existai pe vremea aia.

Mititelu nu l-a vrut niciodată la echipă, că era foarte slab ca antrenor. Nici noi nu l-am vrut antrenor, că era slab. El se autopropunea ca Șumudică. Are un punct la CFR și un punct la Steaua. Asta e istoria lui Sorin Cârțu.”, a declarat Andrei Preda, pentru Radio Sport 1.

