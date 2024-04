Atac la Andrei Nicolescu: „Încearcă să-și ascundă neputința. Cred că a băgat ceva în gură de a rămas cu un gust amar”

Dani Coman, președintele de la Hermannstadt, a venit cu o replică acidă pentru Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, ca urmare a declarațiilor date de acesta.

„Am impresia că domnul Andrei Nicolescu încearcă să îşi ascundă neputinţa în faţa fanilor lui Dinamo. Eu nu cred că merge această tactică cu fanii lui Dinamo. Nu îi poate păcăli cu asemenea tactici.

Am văzut că a făcut o declaraţie, că meciul nostru i-a lăsat un gust amar în gură. Probabil a mâncat ceva sau a băgat altceva în gură, de i-a lăsat un gust amar.

Noi am făcut un meci foarte slab, am spus-o şi după meci. Dar asta nu înseamnă că Hermannstadt joacă la meciul cu Dinamo cu altă intensitate. Noi ne dorim la fiecare meci să-l câştigăm. Lumea ne cunoaşte, atât pe mine cât şi pe Măldărăşanu. Suntem doi oameni de fotbal, doi oameni care am jucat fotbal. Spre deosebire de alte persoane.

Suntem doi oameni care ştiu ce înseamnă să prinzi o zi mai bună sau chiar o zi proastă. Asta se întâmplă în sport, se pot întâmpla astfel de momente. Dar, de la afirmaţiile pe care le-a făcut până la realitatea pură e cale lungă.

Oricum, ne gândim să mergem la Comisie şi să vedem dacă oamenii de acolo au altă opinie. 100% îl vom reclama la Comisie”, a spus Dani Coman, citat de orangesport.ro.