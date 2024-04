Atac subtil al lui Cristi Săpunaru la Cristiano Bergodi după remiza cu FCSB: „După mult timp am fost o echipă”

FCSB și Rapid au remizat, 2-2, pe Arena Națională, în derby-ul rundei cu numărul 5 din play-off.

„După mult timp am fost o echipă”, a spus Cristian Săiunaru, după FCSB – Rapid 2-2

Golurile au fost marcate de Darius Olaru (10) și Alexandru Băluță (57), respectiv, Ermal Krasniqi (12) și Albion Rrahmani (16).

După acest rezultat, FCSB continuă să fie lider, cu un avans de 13 puncte față de Farul, iar Rapid rămâne pe locul 5, penultimul cu 29 de puncte. Formația alb-vișinie poate fi depășită de Sepsi, dacă învinge, duminică, Universitatea Craiova, pe teren propriu.

„Rămâne să ne luptăm pentru locul doi și am speranțe pentru că după mult timp am fost o echipă. Nu comentez arbitrajul, dar la mingea aia care a ieșit afară și din care apoi au marcat eram acolo, la doi metri. Și am văzut că a ieșit afară! Dacă nici la VAR nu se vede… Este penibil, penibil, penibil! Mai bine jucăm fără VAR”, a spus Săpunaru, după meci.

Dându-și seama de gafa făcută, căpitanul Rapidului și-a nuanțat declarațiile. „Este păcat că nu am reușit să câștigăm pentru că am știut să fim agresivi și am avut mai multe ocazii. Nu am vrut să spun că a fost din vina lui Cristiano Bergodi. A fost vina noastră!

Rapid este o echipă mare și suntem obligați să ne revenim. Nu mi s-a întâmplat niciodată să pierd patru meciuri la rând la Rapid. Mă doare, dar nu avem ce să facem! Bogdan nu a avut mult timp să schimbe. Este vina noastră, nu a antrenorului”, a mai spus Săpunaru.