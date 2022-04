Atacant de la Dinamo acuză că s-a accidentat din cauza contițiilor de la antrenamente: „Am avut ruptură la gambă”

Atacantul Mirko Ivanovski (32 de ani) a acordat un interviu pentru Radio Dinamo 1948, în care a anunțat că este aproape de revenirea pe teren.

Nord-macedoneanul n-a mai jucat pentru Dinamo din 26 februarie, din cauza unei rupturi musculare. Mirko Ivanovski acuză strategia greșită de pregătire în perioada de iarnă.

„Am făcut primul antrenament cu echipa și e totul OK, sper să fie totul OK și să joc câteva minute vineri. Am avut o ruptură destul de serioasă la gambă. Mi-e dor de fotbal, după o lună în afara terenului.

Nu cred și sunt convins că nu este din cauza preparatorului fizic. Este din cauza condițiilor avute atunci în iarnă. Am făcut antrenamente pe sintetic, care toata lumea știe ca e cel mai rău pentru un fotbalist. Am vorbit și cu domnul Mureșan și cu Flavius și le-am zis din experiență, dacă facem mereu aici o lună sau mai multe, după vom avea multe accidentari.

Dar, din păcate, așa a fost situația atunci la club. Nu puteam să mergem undeva în cantonament, și acum se vede. Au fost multe accidentări în echipă și adăugat cu ghinionul nostru din tot sezon. Dar acum ne revenim cu toții și să ne pregătim bine pentru meciurile următoare și vom salva Dinamo.

Eu sper să ne salvăm și fără meciul de baraj, dar va fi greu. Șanse sunt și matematic se poate. Noi vom face totul pentru a ne salva direct. Repet că va fi greu, dar trebuie să credem”, a spus Ivanovski pentru Radio Dinamo 1948.

Mirko Ivanovski are 3 goluri și 2 pase decisive în 20 de meciuri pentru Dinamo în acest sezon.