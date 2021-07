Atacantul care a refuzat-o pe FCSB: „Am fost aproape să semnez, recunosc”

FCSB a ofertat mulți jucători în această perioadă de mercato, cu scopul de a întrerupe supremația instalată de CFR Cluj în ultimele patru sezoane.

Deși a reușit să-și întărească lotul cu câțiva oameni de valoare, există și fotbaliști care au refuzat propunerile înainte de Gigi Becali. Unul dintre acești este Andrei Dumiter. Atacantul celor de la Sepsi a recunoscut că a fost aproape de a ajunge sub comanda lui Dinu Todoran, dar în cele din urmă a spus pas ofertei venite de la FCSB și are încredere că a făcut cea mai bună decizie, aceea de a rămâne în continuare la Sfântu Gheorghe.

„Am discutat cu mulți oameni care m-au ajutat, cred că am luat decizia bună. Nu-mi pare rău că n-am mers acolo! Păi, sunt la echipa de pe locul 4 și cred că puteam fi mai sus dacă nu aveam acele probleme cu Covidul. Cu mai multă liniște, cred că puteam fi pe podium. Nu vreau să mă raportez la ce a fost acolo. În primul rând, m-am analizat pe mine și așa mi-am dat seama că îmi e mai bine să rămân la Sfântu Gheorghe.

Când mi s-a propus să vorbesc cu Gigi Becali deja era luată decizia și am zis că nu mai are rost să discutăm. Discuții au fost înainte de meciul cu Viitorul, atunci au început. Dar la mine nu ajunsese nimic, doar știam că m-ar vrea și cam atât. Mi-am văzut de treaba mea.

Cu o zi înainte să plec în vacanță am aflat că se înțeleseră cluburile între ele. Mai rămânea doar să accept eu. Am fost aproape să semnez, recunosc! Nu văzusem contractul, am stat să mă gândesc și am refuzat. Nu știam nimic din contract, doar salariul și durata. Însă am refuzat!”, a declarat jucătorul de 22 de ani, pentru GSP.ro.

În acest moment, Andrei Dumiter se pregătește cu Sepsi de primul sezon în cupele europene din istoria clubului, unul în care vor să ajungă în grupele Conference League.