Atalanta, Leverkusen şi Liverpool s-au calificat în optimile Europa League! Situație echilibrată în Grupa C

Echipele Atalanta, Leverkusen şi Liverpool sunt singurele care şi-au asigurat prezența în optimile Europa League.

Atalanta, Leverkusen şi Liverpool sunt sigure de câștigarea grupelor din care fac porte în Europa League

Cele trei sunt, matematic, câştigătoarele grupelor din care fac parte. În total 12 echipe s-au calificat în fazele următoare ale competiţiei.

West Ham, Freiburg, Marseille, Brighton, Sporting Lisabona, Rennes, Villarreal, Slavia Praga și AS Roma și-au asigurat locul cel puțin în play-off-ul competiției, fază în care vor juca și echipe clasate pe locul 3 în Liga Campionilor. Până în prezent, se cunosc doar două nume, Feyenoord şi Young Boys.

Rakow Czestochowa a obţinut prima sa victorie în grupă, 1-0 cu Sturm Graz, în deplasare, golul campioanei Poloniei fiind reuşit de John Yeboah (81). Mijlocaşul român Deian Sorescu a fost schimbat în minutul 89, iar fundaşul Bogdan Racoviţan nu a făcut parte din lot.

Fundaşul român Andres Dumitrescu, avertizat cu un cartonaş galben în minutul 45+2, a jucat 61 de minute pentru Slavia Praga, care s-a impus cu 3-2 în deplasare cu Șerif Tiraspol, printr-un gol marcat în minutul 90+5 de Muhamed Tijani, din penalty.

Cel mai spectaculos meci a fost cel de pe Stade Velodrome, unde Olympique Marseille a dispus de Ajax cu 4-3.

Gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang a reuşit o triplă (9, 48, 90+3–p), pentru gazde, celălalt gol fiind semnat de congolezul Chancel Mbemba (26). Brian Brobbey a marcat o dublă pentru „lăncieri” (10, 30), iar alt gol a fost înscris de Ar’jany Martha (80).

Freiburg a obţinut şi ea o victorie la scor, 5-0 cu Olympiakos Pireu, austriacul Michael Gregoritsch a reuşit un hat-trick în 33 de minute.

În Grupa C, primele 3 echipe sunt despărțite de 2p, astfel că partidele din ultima rundă vor trezi un interes enorm. La egalutate de puncte, primul criteriu de departajare este al rezultatelor din meciurile directe, iar al doilea este dolaverajul general.

Rezultatele, marcatorii, clasamentele și programul etapei a 6-a:

Grupa A: Freiburg – Olympiakos 5-0 (Gregoritsch 3, 8, 36, Sildillia 42, Doan 77) și TSC – West Ham 0-1 (Soucek 89). Clasament: 1. 1. West Ham 12p, 2. Freiburg 12p, 3. Olympiacos 4p, 4. Backa Topola 1p. Etapa a 6-a (14 decembrie): West Ham – Freiburg și Olympiacos Backa Topola.

Grupa B: AEK – Brighton 0-1 (Joao Pedro 54) și Marseille – Ajax 4-3 (Aubameyang 9, 48, 90+3, Mbemba 26 / Brobbey 11, 30, Akpom 80). Clasament: 1. Marseille 11p, 2. Brighton 10p, 3. AEK 4p, 4. Ajax 2p. Etapa a 6-a (14 decembrie): Ajax – AEK și Brighton – Marseille.

Grupa C: Sparta Praga – Betis 1-0 (Haraslin 54) și Rangers – Aris 1-1 (McCausland 49 / Babicka 28). Clasament: 1. Betis 9p, 2. Rangers 8p, 3. Sparta 7p, Aris 4p. Etapa a 6-a (14 decembrie): Betis – Rangers și Aris – Sparta.

Grupa D: Atalanta – Sporting 1-1 (Scamacca 23 / Edwards 56) și Sturm Graz – Rakow 0-1 (Yeboah 81). Clasament: 1. Atalanta 11p, 2. Sporting 8p, 3. Sturm Graz 4p, 4. Rakow 4p. Etapa a 6-a (14 decembrie): Sporting – Sturm Graz și Rakow – Atalanta.

Grupa E: Liverpool – LASK 4-0 (Diaz 12, Gakpo 16, 90+3 Salah 51) și Toulouse – Royal Union SG 0-0. Clasament: 1. Liverpool 12p, 2. Toulouse 8p, 3. Royal Union 5p, LASK 3p. Etapa a 6-a (14 decembrie): Royal Union Liverpool și LASK – Toulouse.

Grupa F: Maccabi Haifa – Rennes 0-3 (Terrier 30, Gouiri 48, Rieder 90+3) și Villarreal – Panathinaikos 3-1 (Baena 29, Comesana 34, Morales 47 / Palacios 67). Clasament: 1. Rennes 12p, 2., Villareal 9p, 3. Panathinaikos 4p, 4. Maccabi 1p. Etapa a 6-a (14 decembrie): Rennes – Villareal și Panathinaikos – Maccabi. Pe 6 decembrie se joacă meciul Villareal – Maccabi.

Grupa G: Șerif Tiraspol – Slavia Praga 2-3 (Tovar 45+3, Ngom 56 / Jurecka 19, Zafeiris 78, Tijani 90+5) și Servette – AS Roma 1-1 ( Bedia 50 / Lukaku 22). Clasament: 1. SLavia 12p, 2. AS Roma 10p, 3. Servette 5p, 4. Șerif 1p. Etapa a 6-a (14 decembrie): AS Roma – Șerif și Slavia – Servette.

Grupa H: Hacken – Leverkusen 0-2 (Boniface 14, Schick 74) și Molde – Qarabag 2-2 (Eriksen 82, 87 / Juninho 12, Mustafazada 90+5). Clasament: 1. Leverkusen 15p, 2. Qarabag 7p, 3. Molde 7p, 4. HAcken 0p. Etapa a 6-a (14 decembrie): Leverkusen – Molde și Qarabag – Hacken.