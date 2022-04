ATP și WTA au lansat o aplicație mobilă comună pentru urmărirea meciurilor

Fanii tenisului vor putea urmări meciurile fetelor şi băieţilor în cele două circuite profesioniste cu ajutorul unei singure aplicaţii mobile lansate miercuri, ultima acţiune din colaborarea organizaţiilor ATP şi WTA de unificare a unui sport încă fragmentat, transmite Reuters.

Aplicaţia mobilă ”ATP WTA Live” va înlocui aplicaţiile existente ale ATP şi WTA, ceea ce va permite fanilor să vadă scorurile live şi rezultatele oficiale ale meciurilor din turneele ambelor circuite.

Abonaţii la această aplicaţie nu vor avea totuşi acces la scorurile de la cele patru turnee de Grand Slam.

Departamentele marketing ale ATP şi WTA s-au aliniat cu începutul anului 2021, dar cele două circuite au în continuare sisteme diferite ale clasamentelor, sigle şi website-uri, iar telespectatorii au nevoie de platforme diferite cu plată pentru a urmări meciurile la televizor sau pe mobil.

”Vrem cu adevărat să gândim ca o singură familie. Există un frate şi o soră în familie, aşa că vor avea micile lor trăsături de personalitate pe care ni le dorim să le sărbătorim, dar de fapt ei sunt siguri de sentimentul că au acelaşi ADN. Dacă ne putem reduce fragmentarea şi gândim colectiv despre o viziune strategică mai largă pentru sport şi să creeze acea poziţionare clară pe piaţă, acolo văd eu tenisul câştigând”, a declarat Dan Ginger, vicepreşedinte al mărcii şi de marketing ATP şi WTA.

Tenisul are o audienţă impresionantă, dar este guvernat de şapte organizaţii diferite – ATP, WTA, cele patru Grand Slam-uri şi Federaţia Internaţională de Tenis (ITF).

Pandemia de coronavirus, care a decimat calendarul din 2020, a accelerat planurile de fuziune, recepţionate pozitiv de ATP şi WTA.

”Tennis United”, un show digital creat pe durata suspendării turneelor ATP şi WTA în 2020, a fost primul semn de colaborare între cele două organizaţii.

Dincolo de scoruri, statistici şi actualizări în timp real, abonaţii la noua aplicaţie va avea şi acces la conţinutul din culisele tuturor turneelor ATP şi WTA.

”Ne-am petrecut ultimele 12 luni concentrându-ne doar pe construirea fundaţiei. Am dezvoltat această strategie unificată de brand, care ne ajută acum să poziţionăm cu adevărat tenisul în sport şi în peisajul de divertisment. De ce oamenii vor alege să urmărească tenisul în loc de fotbalul american sau serialul preferat de la Netflix? Noi am vrut să ne asigurăm că tenisul are un scop şi să ne asigurăm că acesta este aliniat cu valorile fanului de tenis. Acesta este doar un alt pas în această călătorie. În cele din urmă tenisul este un sport cu aceiaşi fani. Deci, având un produs singular totul are un sens complet”, a adăugat Ginger.